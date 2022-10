64MP Camera 5000mAh battery 8GB RAM feature iQOO Z5 5G available with rs 907 emi and great offers on Amazon India here price deals specifications: आईक्यू जेड 5 5जी स्मार्टफोन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर सेल के लिए उपलब्ध है। फोन पर 1000 रुपये से कम की EMI और 14,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। मुख्य स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालें तो फोन 64MP कैमरा और 5000mAh बैटरी से लैस है। इसमें FHD+ स्क्रीन के साथ Snapdragon 778G प्रोसेसर दिया गया है।

ajay verma



Published on: October 31, 2022 1:58 PM IST