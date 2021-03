64MP Camera 5000mAh Battery 8GB RAM Featured Xiaomi Mi 10T 5G on Amazon Sale with Discount and EMI Offer: Amazon पर Fab Phones Fest चल रही है, जिसमें कई स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। आज सेल का आखिरी दिन है, जिसमें Xiaomi Mi 10T 5G स्मार्टफोन को Discount के साथ खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन में 8GB तक की RAM और 128GB तक की स्टोरेज मिलती है। स्मार्टफोन में 64MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिल रहे Offer और इसके फीचर्स।

@iabhishekmishr Published on: March 25, 2021 4:19 PM IST