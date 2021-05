64MP camera 5000mAh Battery And Android 11 Featured Moto G30 In Flipkart Sale With Discount Offer: Flipkart पर Shop From Home Days सेल चल रही है, जिसमें विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount और EMI ऑफर्स मिल रहा हैं। अगर आप एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 64MP कैमरा के साथ 10 हजार रुपये के बजट में आता है, तो आपको Moto G30 खरीदना चाहिए। Flipkart Sale में मिल रहे इस स्मार्टफोन में 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 4GB RAM के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे Discount ऑफर की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 28, 2021 2:53 PM IST