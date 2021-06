64MP Camera 5000mAh Battery and up to 8GB RAM Featured Realme 8 on Flipkart and Realme.com With Discount: रिलयमी अपनी थर्ड एनवरसरी का जश्न मना रहा है। इस मौके पर कंपनी ने सेल का आयोजन कर रही है, जो 4 जून से शुरू होकर 8 जून तक चलेगी। इस सेल में कई स्मार्टफोन और अन्य रियलमी प्रोडक्ट्स पर Discount मिल रहा है। अगर आप एक सस्ता फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Realme 8 खरीद सकते हैं। इस फोन पर रियलमी की सेल में Discount मिल रहा है। स्मार्टफोन में 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB RAM के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 4, 2021 10:24 AM IST