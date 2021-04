64MP camera 5000mAh battery up to 8GB RAM 128GB storage and Android 11 phone Realme 8 at discount in upcoming Flipkart Sale: Flipkart Big Saving Days Sale की शुरुआती 2 मई को होगी। सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्टफोन्स पर भारी Discount देगी। साथ में कई अन्य Offer भी मिलेंगे। Flipkart Sale के दौरान Realme 8 स्मार्टफोन पहली बार Discount के साथ उपलब्ध होगा। आइए रियलमी 8 की कीमत, ऑफर और इसकी खूबियों के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 29, 2021 8:25 PM IST