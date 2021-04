64MP camera 5000mAh battery up to 8GB RAM and 16MP front camera featured phone Realme 7 with Offers in flipkart sale starts tonight: Flipkart पर Mobiles Bonanza Sale आ गई है। 7 अप्रैल को रात 12 बजे (12am) शुरू होने वाली यह सेल 11 अप्रैल तक चलेगी। सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्टफोन्स पर भारी Discount-Offer देगी। अगर आप Realme 7 खरीदना चाह रहे हैं, तो Flipkart Sale में शानदार मौका है। आइए आपको Flipkart Mobiles Bonanza Sale में रियलमी 7 पर मिलने वाले ऑफर के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 6, 2021 4:56 PM IST