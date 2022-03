64MP Camera 5000mAh Battery up to 8GB RAM Mediatek Helio G96 SoC Featured Poco M4 Pro 4G First Sale today on Flipkart check price offer and specs: Poco M4 Pro 4G को भारत में पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। आज यानी 7 मार्च, 2022 को इसकी पहली सेल है। यह ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका 5G वेरिएंट पहले से ही भारत में उपलब्ध है। आइये, इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और पहली सेल के दौरान मिल रहे ऑफर्स की डिटेल जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: March 7, 2022 8:48 AM IST