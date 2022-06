64MP Camera 5020mAh Battery Qualcomm Snapdragon 732G SoC 8GB RAM Featured Redmi Note 10 Pro on Discount and Exchange Offer in Amazon Sale: Redmi Note 10 Pro में 64MP का मेन कैमरा और 5020mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा फोन में और भी कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसे अभी अमेजन पर चल रही सेल में सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: June 21, 2022 1:55 PM IST