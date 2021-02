64MP camera 50W fast charging 5g phone Realme X7 first sale on 12 feb via flipkart ICICI Axis bank discount EMI offers: Realme X7 कल (12 फरवरी) पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस 5G स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया था। फिलहाल यह भारतीय बाजार में सबसे सस्ता 5G फोन है। पहली सेल में Realme X7 5G पर कई तरह के ऑफर भी मिलेंगे। Realme के इस स्मार्टफोन में 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसी खूबियां हैं। आइए आपको Realme X7 5G की कीमत, ऑफर, सेल डिटेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: February 11, 2021 6:53 PM IST