64MP Camera 6000mAh Battery Featured phones on Discount on Amazon including Samsung Galaxy M32 Redmi Note 10S Tecno Camon 19 Pro Mondrian and Redmi Note 10 Pro: भारत में 64MP कैमरा वाले कई स्मार्टफोन आते हैं। इन्हें अभी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। यह 18,000 रुपये से कम के 64MP कैमरा वाले फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइये, फोन्स के ऑफर्स, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: November 1, 2022 9:10 AM IST