64MP Camera 6000mAh battery up to 18GB RAM Gaming Smartphone Asus ROG Phone 5 price key features and specs: Asus ने नया गेमिंग स्मार्टफोन ROG Phone 5 भारतीय बाजार में उतार दिया है। Asus ROG Phone 5 Series में तीन मॉडल- ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro और ROG Phone 5 Ultimate आए हैं। ROG Phone 5 दमदार हार्डवेयर से लैस है। आइए आपको इस पावरफुल Gaming Phone की 5 बड़ी बातें बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 10, 2021 6:26 PM IST