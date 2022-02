64MP Camera 65W Fast Charging 4300mAh Battery up to 8GB RAM Featured Realme GT Master Edition on Discount on Flipkart: Realme GT Master Edition को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से 3000 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। हालांकि, यह ऑफर चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में 8GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। डिवाइस में 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। आइये, इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 3, 2022 1:59 PM IST