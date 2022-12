64MP camera 66W fast charging 12GB RAM 256GB storage featured iQOO Z6 Pro 5G gets rs 2000 discount on amazon know price offers specs: आईक्यू के शानदार स्मार्टफोन iQOO Z6 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है, क्योंकि यह डिवाइस Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद के लिए उपलब्ध है। यह फोन 64MP कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले और 12GB RAM जैसे लेटेस्ट फीचर के साथ आता है।

ajay verma



Published on: December 10, 2022 2:54 PM IST