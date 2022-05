64MP camera 66W Fast charging upto 8GB RAM featured Vivo T1 Pro 5G Launched in India Check First look: वीवो टी1 प्रो 5जी को आज भारत में Vivo T1 44W स्मार्टफोन के साथ लॉन्च कर दिया गया है। फोन 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आया है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि यह फोन 18 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। इसके अलावा भी फोन में कई धाकड़ फीचर्स दिए गए हैं। आइए फोटो गैलेरी के जरिए देखते हैं फोन का फर्स्ट लुक।

Manisha



Published on: May 4, 2022 2:12 PM IST