64MP Camera 6GB RAM + 128GB Storage and 5000mAh Battery Featured Samsung Galaxy A32 With Bumper Cashback and Instant Discount Offer: Samsung के दमदार स्मार्टफोन Samsung Galaxy A32 पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस फोन को आप किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले इस स्मार्टफोन में 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। सैमसंग इस पर Instant Discount, कैशबैक और EMI ऑफर दे रही है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 14, 2021 5:29 PM IST