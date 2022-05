64mp camera 6gb ram 5000mah battery featured POCO X4 Pro 5G best offer on Flipkart Big Saving Days Sale check price and discount: Flipkart Big Saving Days Sale में कई स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। सेल में POCO X4 Pro 5G को बैंक की तरफ से एडिशनल डिस्काउंट और 13,000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर में खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन की खरीद पर कई और भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 4, 2022 6:38 PM IST