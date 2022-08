64MP Camera 6GB RAM 5000mAh battery featured Redmi Note 11 SE first look check price and features: रेडमी ने भारत में 64MP कैमरा वाला एक और फोन भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइए, जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में...

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 26, 2022 3:15 PM IST