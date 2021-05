64MP Camera 6GB RAM and 5000mAh Battery Featured Xiaomi Redmi Note 10S Price In India Rs 14999 to go On Sale Via Amazon.in and Mi.com: Redmi Note 10S स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है, जो कम बजट में दमदार फीचर के साथ आता है। शाओमी का यह डिवाइस 6GB RAM, 128GB तक स्टोरेज और 64MP के कैमरे के साथ आता है। फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। यह स्मार्टफोन Amazon.com और mi.com पर उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 13, 2021 3:00 PM IST