64MP Camera 6GB RAM and 5020mAh Featured Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max in Amazon Sale with Discount: Amazon पर इन दिनों Smartphone Upgrade Days Sale चल रही है। 10 मई से शुरू हुई Amazon Sale 12 मई तक चलेगी, जिसमें कई फोन पर आकर्षक Discount ऑफर मिल रहा होगा। Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन पर सेल में बंपर Discount मिल रहा है। यह फोन 6GB RAM, 5020mAh बैटरी और 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। जानिए इस पर मिल रहे ऑफर और फीचर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 11, 2021 11:49 AM IST