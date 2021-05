64MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज वाला Samsung Galaxy M51 हुआ सस्ता, जानें नई कीमत

64MP camera 7000mAh battery 32MP front camera up to 8GB RAM and 128GB storage phone Samsung Galaxy M51 price cut by rs 3000 check new price: सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन सस्ता हो गया है। लॉन्चिंग के बाद से यह दूसरी बार है, जब कंपनी ने इसकी कीमत घटाई है। Galaxy M51 को पिछले साल पेश किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में पहली बार इसकी कीमत में 2 हजार रुपये की कटौती हुई थी। अब एक बार फिर इसके दाम घटा दिए गए हैं। आइए आपको Samsung Galaxy M51 की नई कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 10, 2021 6:05 PM IST