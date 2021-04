64MP camera 8GB RAM 128GB storage 4500mAh battery 5G phone Realme X7 Pro at discount in Flipkart Sale april 2021 best offer: Flipkart Mobiles Bonanza April 2021 शुरू हो गई है। इस सेल में ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्टफोन्स पर तगड़ा Discount और कई तरह के Offer दे रही है। Apple iPhone से लेकर Samsung, Xiaomi और Realme समेत लगभग सभी कंपनियों के फोन्स पर छूट मिल रही है। अगर आप रियलमी का 5G फोन Realme X7 Pro खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Flipkart Sale में अच्छा मौका है। Realme X7 Pro 5G पर 2 हजार रुपये का Discount मिल रहा है। आइए आपको इस Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 7, 2021 11:52 AM IST