64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी वाले Redmi Note 10S पर जबरदस्त ऑफर, मिल रहा 1750 रुपये का Instant Discount

64MP camera 8GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery featured Redmi Note 10S huge 1750 instant discount offer on mi com check price and features: रेडमी नोट 10 सीरीज के बजट स्मार्टफोन Redmi Note 10S की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस फोन को Amazon India के साथ-साथ Mi.com से खरीद सकते हैं। फोन में 5000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 64MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 14, 2022 4:04 PM IST