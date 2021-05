64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5020mAh बैटरी वाला Xiaomi Redmi Note 10 Pro हुआ सस्ता, अब कभी भी खरीद सकते हैं फोन

64MP camera 8GB RAM 128GB Storage 5020mAh battery featured Xiaomi Redmi Note 10 Pro gets Rs 2000 price cut also available on Amazon India for Sale: Xiaomi ने अपने Redmi Note 10 Pro की कीमत में कटौती की है। साथ ही, फोन को अब Amazon.in और Mi.com पर ओपन सेल में उपलब्ध कराया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोन की कीमत में कटौती और ओपन सेल की जानकारी शेयर की है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 16, 2021 6:48 PM IST