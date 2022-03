64MP camera 8GB RAM 128GB Storage 6000mAh battery featured Samsung Galaxy Smartphones best offers on flipkart and Amazon: दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में 64MP कैमरे वाले कई फोन लॉन्च किए हैं। आज हम आपको सैमसंग के 64MP कैमरा, 6000mAh तक बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले फोन पर मिलने वाली डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

