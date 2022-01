64MP camera 8GB RAM 128GB storage and 33W fast charging phone Xiaomi 11 Lite NE 5G available with Rs 5000 discount and EMI offer in amazon sale: अमेजन पर मोबाइल सेविंग्स डेज सेल चल रही है। सेल के दौरान Xiaomi 11 Lite NE 5G पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए आपको इस Discount-Offer के बारे में बताते हैं।

@ukavanish Published on: January 23, 2022 8:23 PM IST