64MP Camera 8GB RAM + 128GB Storage and 65W Fast Charging Featured Oppo Reno 5 Pro 5G on Amazon With Discount and EMI Offer: Oppo ने इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी में अपना दमदार स्मार्टफोन Oppo Reno 5 Pro 5G लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। फोन में MediaTek Dimensity 1000+ प्रोसेसर लगा है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला यह स्मार्टफोन Amazon पर No-Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल रहा है। फोन में 64MP का मेन कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इसके खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 19, 2021 6:16 PM IST