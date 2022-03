64MP Camera 8GB RAM 128GB Storage Android 11 and Qualcomm Snapdragon 750G 5G SoC Featured OnePlus Nord CE 5G on Discount on Amazon: OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन को अभी सस्ते में खरीद सकते हैं। इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। डिवाइस में 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 8, 2022 6:58 PM IST