64MP Camera 8GB RAM 128GB Storage featured Realme 8 Bumper offer on Flipkart check price in India and discount: रियलमी के बजट स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। पिछले साल लॉन्च हुए Realme 8 में 64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए, जानते हैं मिलने वाले ऑफर्स के बारे में...

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: July 5, 2022 5:15 PM IST