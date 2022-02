64MP Camera 8GB RAM 256GB Storage 55W FlashCharge support and Qualcomm Snapdragon 768G 5G SoC Featured iQOO Z3 5G on Discount on Amazon: iQOO Z3 5G स्मार्टफोन को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, यह ऑफर्स चुनिंदा बैंक के कार्ड पर दिया जा रहा है। 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज वाले इस स्मार्टफोन में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: February 22, 2022 12:04 PM IST