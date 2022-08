64MP Camera 8GB RAM 33W Fast charging support 4250mAh Battery and Qualcomm Snapdragon 778G 5G SoC Featured Xiaomi 11 Lite NE 5G on Huge discount on Amazon: Xiaomi 11 Lite NE 5G फोन को अभी सस्ते में खरीदा जा सकता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से फोन खरीदने पर कई डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। इसमें 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: August 13, 2022 8:57 AM IST