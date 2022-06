64MP Camera 8GB RAM 5000mAh battery featured Realme 8 5G disney plus hotstar offer on flipkart end of season sale check details: फ्लिपकार्ट पर चल रहे End of Season Sale में Realme 8 और Realme 8 5G की खरीद पर जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है। ये दोनों फोन 8GB तक RAM, 5000mAh की बैटरी और 64MP तक कैमरे जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

Published on: June 13, 2022 6:26 PM IST