64MP कैमरा, 8GB तक RAM और 6000mAh तक बैटरी वाले स्मार्टफोन पर तगड़ा Discount, Amazon से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

64MP Camera 8GB RAM 6000mah Battery Featured Smartphone under 15000rs on Discount on Flipkart including Pomo M4 Pro Redmi Note 11SE Motorola G40 Fusion and Samsung Galaxy M32: Flipkart Big Dussehre Sale कल यानी 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इसमें स्मार्टफोन पर अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। आज हम आपको 64MP वाले ऐसे फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 15000 रुपये से कम है। इनमें रियलमी, रेडमी और सैमसंग समेत कई कंपनियों के नाम शामिल है।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: October 7, 2022 2:33 PM IST