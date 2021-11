64MP camera 90Hz OLED display up to 8GB RAM 128GB storage featured Xiaomi 11 Lite NE 5G discount offer on Amazon check price features and specifications: Xiaomi के पिछले दिनों लॉन्च हुए मिड रेंज 5G स्मार्टफोन Xiaomi 11 Lite NE 5G पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन की खरीद पर धांसू ऑफर मिल रहे हैं। यह फोन 8GB तक RAM, 128GB तक स्टोरेज, 90Hz OLED डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। फोन की खरीद पर कैशबैक, एक्सचेंज और डिस्काउंट ऑफर मिलता है।

@HarshitKHarsh Published on: November 18, 2021 2:43 PM IST