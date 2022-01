64MP Camera up to 12GB RAM and 256GB Storage Featured Vivo V20 Vivo V23 Vivo V21e Vivo V21 5G on Discount on Flipkart: Vivo V Series के तहत कई स्मार्टफोन्स आते हैं। हमने आज 64MP कैमरा वाले Vivo V20, Vivo V23, Vivo V21e और Vivo V21 5G पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है। इनमें 12GB RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। आइये, फोन्स की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 30, 2022 3:28 PM IST