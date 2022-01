64MP कैमरा, 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज वाले Realme के धमाल फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

64MP Camera up to 12GB RAM and 5000mAh Battery Feature Realme GT Master Edition Realme X7 Max 5G Realme X7 Pro 5G Realme GT Neo 2 Realme GT on Discount in Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अभी Big Billion Sale चल रही है। इसमें स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। यहां हमने 64MP कैमरा वाले Realme के फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: January 20, 2022 2:29 PM IST