64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5020mAh बैटरी वाले Xiaomi Redmi Note 10 Pro को खरीदने का मौका, Amazon और www.mi.com पर होगी Sale

64MP camera up to 8GB RAM 128GB storage 5020mAh battery phone Xiaomi Redmi Note 10 Pro sale via Amazon and www.mi.com on 1 may check price and offers: Xiaomi Redmi Note 10 Pro को खरीदने का एक बार फिर मौका है। शाओमी का यह स्मार्टफोन कल, यानी 1 मई को Sale के लिए उपलब्ध होगा। सेल के दौरान फोन पर कुछ ऑफर भी मिलेंगे। आइए आपको Redmi Note 10 Pro की कीमत, ऑफर, सेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 30, 2021 7:38 PM IST