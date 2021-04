64MP Camera up to 8GB RAM + 128GB Storage and 7000mAh Battery Featured Samsung Galaxy F62 Will Get up to Rs 6000 Discount in Flipkart Sale: Flipkart Big Saving Days Sale 2 मई से शुरू हो रही है। Flipkart Sale में विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिलेंगे। कंपनी ने कई ऑफर्स से पर्दा उठा दिया है। सेल में Samsung Galaxy F62 पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इस स्मार्टफोन में 8GB तक RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा और 7000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 27, 2021 2:39 PM IST