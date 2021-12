64MP Camera up to 8GB RAM 256GB Storage and 4500mAh Battery Featured Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy M52 5G Realme GT Master Edition and Realme 7 Pro on Discount and EMI Offer in Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Big Bachat Dhamaal Sale चल रही है। आज यानी 6 दिसंबर को इस सेल का आखिरी दिन है। कुछ समय के बाद सेल खत्म हो जाएगी। उससे पहले इसका लाभ उठाकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। सेल के दौरान कई स्मार्टफोन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी है। साथ ही आप कम मासिक किस्त पर भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। यहां पर 64MP कैमरे वाले Samsung और Realme के ऐसे हैंडसेट बताए हैं, जिन पर Flipkart Sale में छूट मिल रही है। इनमें 8GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इस लिस्ट में Realme 7 Pro, Realme GT Master Edition, Samsung Galaxy M52 5G और Samsung Galaxy A42 शामिल हैं। इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और मिल रहे ऑफर्स की डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 6, 2021 4:08 PM IST