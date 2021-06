64MP camera up to 8GB RAM and 4250mAh battery featured Xiaomi Mi 11 Lite launch available via Flipkart: Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Mi 11 Lite लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन दमदार फीचर के साथ आता है। इसे Flipkart से खरीदा जा सकता है। फोन 64MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 8GB तक RAM, 128GB स्टोरेज दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 4250mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर की पूरी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 22, 2021 2:28 PM IST