64MP Main 32MP Front 8GB RAM and 4000mAh Battery featured Vivo 5G Phone Vivo V21e on Discount in Flipkart Big Billion Days Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर तल रही Sale में कई सारे स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 5G फोन भी शामिल हैं। Vivo V21e 5G फोन पर भी छूट मिल रही है। इसमें 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। साथ ही फोन में 64MP कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी बैटरी और प्रोसेसर भी काफी दमदार है। फोन में 44W Flast Charging वाली बैटरी दी गई है। अगर आप नया फोन खरीदने जा रहे हैं तो पहले यहां से इस फोन के सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत जान लें।

Mona Dixit



Published on: October 5, 2021 1:18 PM IST