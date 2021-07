64MP Primary 16MP Front Camera up to 8GB RAM and 128GB Storage Featured Mi 11 Lite On Discount On Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से हाल ही में लॉन्च हुए Mi 11 Lite को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। अभी इसे खरीदने से ग्राहक इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी उठा पाएंगे। Mi के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज जैसे शानदार फीचर मिलते हैं। अगर आप मिड रेंज में एक अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही अभी इसे खरीदने से आपके पैसे भी बचेंगे। फोन की डिटेल जैसे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और ऑफर्स के लिए यह लेख पढ़ें। इसमें सभी जानकारी दी गई है।

Mona Dixit



Published on: July 15, 2021 11:14 AM IST