64MP Primary 44MP Front Camera 4000mAh Battery 8GB RAM Featured Vivo V21 5G on EMI offer on Amazon: Vivo V21 5G में कई शानदार स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। इसमें 44MP का फ्रंट कैमरा और 4000mAh समेत कई फीचर्स मिलते हैं। इसे अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदने पर ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। साथ ही इसे No Cost EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर आपको Amazon Gift Card भी मिल रहा है। फोन के स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और इस पर मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल इस लेख में बताई गई है।

Mona Dixit



Published on: July 14, 2021 12:01 PM IST