64MP Primary and 32 MP Selfie, 4500mAh Battery and 12GB RAM Featured Oppo Reno 6 Pro 5G First Sale Today Check Offer Details on Flipkart:आज यानी 20 जुलाई को भारत में Oppo Reno 6 Pro 5G की पहली सेल है। हाल ही में लॉन्च हुआ यह फोन पहले से ही प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और आज इसकी पहली सेल है। यह फोन MediaTek Dimensity 1200 SoC, क्वाड रियर कैमरा सेटअप और दमदार बैटरी पैक के साथ आता है। इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन को कहां से खरीद सकते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन्स, पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स आदि की डिटेल यहां जानें।

Mona Dixit



Published on: July 20, 2021 9:04 AM IST