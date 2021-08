64MP Primary 20MP Front Camera and 6000mAh Battery Featured Samsung Galaxy M32 on EMI offer on Flipkart: Samsung Galaxy M32 में कंपनी ने कई शानदार फीचर्स दिए हैं। इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक इंरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में कुल 5 कैमरे दिए गए हैं। कैमरा सेटअप के अलावा इस स्मार्टफोन में बड़ा बैटरी पैक भी लगा है, जो लंबे समय तक चलता है। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। फिलहाल फ्लिपकार्ट पर कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट है। साथ ही इस फोन को बहुत ही कम मासिक किस्त पर भी खरीद सकते हैं। हमने यहां फोन के साभी स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: August 12, 2021 8:49 AM IST