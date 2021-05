64MP quad camera 16MP front camera 128GB storage 5000mAh battery up to 8GB RAM phone Realme 8 only at rs 728 EMI offer on Flipkart: Realme ने इस साल की शुरुआत में Realme 8 लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh बैटरी के साथ तीन वेरिएंट में आता है। इस फोन को Flipkart से सस्ते में खरीदने का मौका है। आप हर महीने सिर्फ 728 रुपये खर्च करके इस फोन को घर ला सकते हैं। आइए आपको Realme 8 पर मिल रहे Offer और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 25, 2021 8:06 PM IST