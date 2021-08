64mp quad rear camera 5000mah battery up to 8gb ram 128gb storage featured realme 8 4g budget smartphone available on huge discount in Flipkart sale: Flipkart पर आज यानि 5 अगस्त से शुरू हुए Big Saving Days Sale में Realme 8 बजट स्मार्टफोन पर कई तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। 64MP क्वाड रियर कैमरा, 5000mAh दमदार बैटरी और Super AMOLED डिस्प्ले फीचर वाले इस फोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है।

August 5, 2021