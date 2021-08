64MP rear 32MP selfie camera 8GB RAM 128GB Storage OPPO Reno 5 Pro 5G on huge discount on Amazon Sale check price and offer: OPPO के 5G स्मार्टफोन Reno 5 Pro की खरीद पर ऑफर दिए जा रहे हैं। यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डिस्काउंट के साथ मिलेगा। फोन की खरीद पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। इसमें 64MP का बैक और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 22, 2021 7:57 PM IST