64MP Rear and 32MP Front Camera 4500mAh Battery and 8GB RAM + 128GB Storage Featured Realme X7 Pro 5G on Flipkart With EMI Offer: Flipkart पर इन दिनों कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कई स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर मिल रहा है। अगर आप किफायती कीमत पर फ्लैगशिप फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Realme X7 Pro खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर यह फोन Discount और EMI ऑफर के साथ मिल रहा है। स्मार्टफोन 64MP रियर और 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी और 8GB RAM मिलती है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स और इसकी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: July 19, 2021 8:41 AM IST