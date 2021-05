64MP रियर कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM और 65W फास्ट चार्जिंग वाले 5G फोन Realme X7 Pro पर Flipkart Sale में 4200 रुपये का Discount

64MP rear camera 32MP front camera 8GB RAM and 65W fast charging 5G phone Realme X7 Pro with rs 4200 Discount in Flipkart Sale: Flipkart Electronics Sale शुरू हो गई है। सेल के दौरान Realme X7 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। Flipkart Sale में इस फोन पर 4 हजार रुपये से ज्यादा का Discount मिल रहा है। इस फोन में 8GB RAM, 65W फास्ट चार्जिंग और 32MP सेल्फी कैमरा जैसी खूबियां हैं। आइए आपको Flipkart Sale में Realme X7 Pro पर मिल रहे Discount-Offer और इसके Specifications के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 17, 2021 11:28 AM IST