6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 108MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा वाले Moto G60 की Flipkart पर Sale, मिलेगा Discount और EMI Offer

GB RAM 128GB storage 108MP camera 6000mAh battery 32MP front camera phone Motorola Moto G60 first sale with Discount and EMI Offer on flipkart: Motorola Moto G60 स्मार्टफोन को 27 अप्रैल को पहली बार खरीदने का मौका है। 108MP कैमरा वाले इस फोन को Flipkart से खरीदा जा सकेगा। पहली सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी Moto G60 पर Discount भी देगी। साथ ही कई अन्य Offer भी मिलेंगे। आइए आपको मोटोरोला के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमत, सेल, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 26, 2021 7:54 PM IST